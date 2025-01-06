Elks Recreation
Elks Recreation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Santa Maria Elks Rodeo
A multi-day rodeo event with PRCA events, including bull riding, tie-down roping, and steer wrestling. Offers community engagement and entertainment.
Elks Rodeo Parade
An annual parade associated with the Santa Maria Elks Rodeo, fostering community spirit and celebration.
À propos
Elks Recreation
Fondée en
1972
EIN
952485566
Type IRS 501(C)
501(c)(4)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
2325 SKYWAY DR STE H SANTA MARIA, California 93455-1137 United States
Site web
www.elksrec.com
Téléphone
(805)-925-4125
Adresse électronique
À propos
Elks Recreation Inc, established in 1972, fosters sports and recreation in Santa Maria. They host the annual Elks Rodeo, a major event since 1944, raising funds for youth recreation. The rodeo features world-class competition and an annual queen contest, contributing significantly to the community's recreational opportunities.
La mission
Elks Recreation, Inc. is a local non-profit that promotes and creates events for the community, while also raising funds to give back to other non-profits.
