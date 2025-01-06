Elkhorn Squadron 225 Booster Club
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme des cadets
Develops young people into responsible citizens and aerospace leaders through leadership skills, aerospace science knowledge, and character development.
Fondée en
2023
EIN
923425189
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Développement de la jeunesse
Adresse
229 WILDERNESS COVE LN GEORGETOWN, Kentucky 40324-8427 United States
Site web
ky225.cap.gov
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
The ELKHORN SQUADRON 225 BOOSTER CLUB CO supports the Elkhorn Cadet Squadron of the Civil Air Patrol in Georgetown, KY. The Civil Air Patrol's mission is "Volunteers serving America's communities, saving lives, and shaping futures." The squadron focuses on aerospace education, cadet programs, and emergency services, developing youth into dynamic Americans and aerospace leaders.
La mission
Elkhorn Squadron 225 Booster Club CO uplifts young people in Georgetown, Kentucky, by backing Squadron 225’s programs and fostering community engagement.
