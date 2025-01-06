Elizabeth Glaser Pediatric Aids Foundation
Faire un don
Elizabeth Glaser Pediatric Aids Foundation
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Elizabeth Glaser Pediatric Aids Foundation
Acheter pour soutenir
Elizabeth Glaser Pediatric Aids Foundation
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Elizabeth Glaser Pediatric Aids Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Prevention of Mother-to-Child Transmission
Providing HIV-positive mothers access to ART and support to reduce mother-to-child HIV transmission.
Children Matter in the Fight Against HIV
Reaching children and their mothers with HIV prevention, care, and treatment services.
Adult HIV Care & Treatment
Ensuring adults have access to HIV services and support for long, healthy lives.
Maternal, Newborn and Child Health
Providing mothers and babies access to pre- and postnatal care, skilled birth attendants, and HIV services.
À propos
Elizabeth Glaser Pediatric Aids Foundation
Fondée en
1989
EIN
954191698
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
1350 I ST NW STE 400 WASHINGTON, District of Columbia 20005-7201 United States
Site web
pedaids.org
Téléphone
(202)-296-9165
Adresse électronique
https://pedaids.org/about/contact-us/
À propos
The Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation (EGPAF), founded in 1988, fights HIV and AIDS. Driven by a mother's determination, EGPAF supports research, global advocacy, and strengthens healthcare in affected regions. They aim for a world where no child or family is devastated by HIV.
La mission
The Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation seeks to end HIV/AIDS globally in children, youth, and families. An AIDS-free generation is within our reach.
Recherche d'autres organisations en
District de Columbia, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :