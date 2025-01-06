Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

El Monte Community Credit Union, est. 1956, serves those who live, work, or worship in El Monte, South El Monte, Baldwin Park, Rosemead, & Irwindale. Originally chartered by city employees, it helps members achieve financial dreams through savings, loans, and other services.

La mission

El Monte Community Credit Union is committed to providing members with exceptional financial products and services, along with quality service.