Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
El Monte Community Credit Union
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Comptes d'épargne
Provides savings accounts for members to securely store and grow their funds.
Comptes de chèques
Offers checking accounts for convenient management of daily transactions and finances.
Visa Credit Cards
Provides Visa credit cards with potentially low rates and perks for members' financial needs.
Prêts
Offers various loan options, including auto, personal, and payday advance loans, to help members achieve their financial goals.
À propos
El Monte Community Credit Union
Fondée en
1961
EIN
956064840
Type IRS 501(C)
501(c)(14)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
11718 RAMONA BLVD EL MONTE, California 91732-2310 United States
Site web
www.elmonteccu.org
Téléphone
(626)-444-0501
Adresse électronique
-
À propos
El Monte Community Credit Union, est. 1956, serves those who live, work, or worship in El Monte, South El Monte, Baldwin Park, Rosemead, & Irwindale. Originally chartered by city employees, it helps members achieve financial dreams through savings, loans, and other services.
La mission
El Monte Community Credit Union is committed to providing members with exceptional financial products and services, along with quality service.
