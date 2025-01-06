El Capitan Stadium Association
Faire un don
El Capitan Stadium Association
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
El Capitan Stadium Association
Acheter pour soutenir
El Capitan Stadium Association
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
El Capitan Stadium Association
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programmes de soutien aux jeunes
Provides grants, donations, scholarships, services, and facility donations to directly benefit youth (aged 18 and under) who live or attend school in Lakeside, CA.
À propos
El Capitan Stadium Association
Fondée en
2015
EIN
952562875
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Programmes pour la jeunesse
Adresse
PO BOX 602 LAKESIDE, California 92040-0602 United States
Site web
www.lakesiderodeo.com
Téléphone
(619)-561-4331
Adresse électronique
-
À propos
La mission
El Capitan Stadium Association, also known as Lakeside Rodeo, is dedicated to benefiting the youth of Lakeside, CA, through donations to arts, youth sports, education, and community groups. Thanks to sponsors and volunteers, they donate over $100,000 annually.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :