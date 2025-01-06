El Cajon Valley Lions Club
El Cajon Valley Lions Club
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Aide à la vision
Provides eye exams and glasses to underprivileged children in East County and assists the vision impaired.
Camp d'été pour les jeunes
Sends underprivileged and at-risk youth to summer camp.
Paniers de Noël
Distributes Christmas baskets to families in need.
À propos
El Cajon Valley Lions Club
Fondée en
2017
EIN
956133231
Type IRS 501(C)
501(c)(4)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
PO BOX 1087 EL CAJON, California 92022-1087 United States
Site web
ecvlionsclub.com
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
The El Cajon Valley Lions Club, serving El Cajon since 1947, focuses on community service and support.
La mission
Partnering with the El Cajon Community since 1947, the El Cajon Valley Lions Club focuses on providing eye exams and glasses.
