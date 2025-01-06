Educational Employees Credit Union

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Programmes de sensibilisation

L'EECU parraine des programmes de remise de prix dans cinq comtés, récompensant des enseignants, des administrateurs et des employés d'école exceptionnels.

Programme d'éducation financière Wise Up

Un programme destiné aux élèves de terminale, qui les prépare à prendre des décisions financières judicieuses.

Ateliers personnalisés

L'EECU propose divers ateliers pour les étudiants et les adultes de tous âges sur différents sujets financiers.

