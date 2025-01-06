Educational Employees Credit Union
Faire un don
Educational Employees Credit Union
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Educational Employees Credit Union
Acheter pour soutenir
Educational Employees Credit Union
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Educational Employees Credit Union
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programmes de sensibilisation
L'EECU parraine des programmes de remise de prix dans cinq comtés, récompensant des enseignants, des administrateurs et des employés d'école exceptionnels.
Programme d'éducation financière Wise Up
Un programme destiné aux élèves de terminale, qui les prépare à prendre des décisions financières judicieuses.
Ateliers personnalisés
L'EECU propose divers ateliers pour les étudiants et les adultes de tous âges sur différents sujets financiers.
À propos
Educational Employees Credit Union
Fondée en
1961
EIN
941031345
Type IRS 501(C)
501(c)(14)
Catégorie/Type
Services d'appui communautaire
Adresse
2222 W SHAW AVE FRESNO, California 93711-3419 États-Unis
Site web
www.myeecu.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
EECU, fondée en 1934 sous le nom de Fresno Teachers Credit Union. 1934 sous le nom de Fresno Teachers Credit Union, est une coopérative de crédit à but non lucratif détenue par ses membres. Elle a pour objectif de fournir des services financiers à bas prix et d'atteindre un niveau de satisfaction inégalé en comprenant les besoins des membres et en fournissant des produits de qualité. L'EECU se concentre sur le soutien à la communauté et l'autonomisation financière.
La mission
L'EECU comprend les besoins de ses membres et leur fournit des produits et services financiers de qualité.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :