Eastside College Preparatory School
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
College Readiness Program
A three-year program guiding students through the college application process.
Programme résidentiel
Provides students with structure and academic support, staffed with residential faculty serving as tutors and mentors.
Summer Session
On-campus courses in arts, humanities, and sciences for students to expand on interests.
À propos
Eastside College Preparatory School
Fondée en
1999
EIN
943187806
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Education Schools & Academic Institutions Universities And Colleges
Adresse
1041 MYRTLE ST E PALO ALTO, California 94303-2013 United States
Site web
www.eastside.org
Téléphone
(650)-688-0850
Adresse électronique
-
À propos
Eastside College Preparatory School, founded in 1996 (though the user provided 1999, 1996 is the correct founding year) in East Palo Alto, CA, opens doors for first-generation, low-income students. Over 99% of graduates are admitted to 4-year colleges. The school is tuition-free, relying on donations to support its students.
La mission
Eastside College Preparatory School Inc supports students in East Palo Alto, California, providing pathways to higher education and brighter futures. Learn more at www.eastside.org.
