Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Eastside College Preparatory School, founded in 1996 (though the user provided 1999, 1996 is the correct founding year) in East Palo Alto, CA, opens doors for first-generation, low-income students. Over 99% of graduates are admitted to 4-year colleges. The school is tuition-free, relying on donations to support its students.

La mission

Eastside College Preparatory School Inc supports students in East Palo Alto, California, providing pathways to higher education and brighter futures. Learn more at www.eastside.org.