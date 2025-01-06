Eastridge Covenant Church Clackamas Or

Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Eastridge Church in Clackamas, OR, helps all people meet, know, and follow Jesus. Founded in 1975, they build community centered in biblically reasoned faith and are compelled by Christ's love to fulfill the Great Commission.

La mission

Centered in biblically reasoned faith, Eastridge Covenant Church is compelled by Christ's love to build community and fulfill the Great Commission.