East Sacramento Little League
Faire un don
East Sacramento Little League
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
East Sacramento Little League
Acheter pour soutenir
East Sacramento Little League
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
East Sacramento Little League
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Tee Ball
Introduction au baseball pour les jeunes enfants.
Single A
Baseball program for children ages 4-14.
AA
Baseball program for children ages 4-14.
AAA
Baseball program for children ages 4-14.
À propos
East Sacramento Little League
Fondée en
2022
EIN
942787357
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Programmes pour la jeunesse
Adresse
PO BOX 19596 SACRAMENTO, California 95819-0596 United States
Site web
www.eastsaclittleleague.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
East Sacramento Little League (ESLL), founded in 1951, offers baseball and softball programs for children ages 4-14. ESLL is one of over 7,000 Little Leagues worldwide.
La mission
ESLL promotes citizenship, discipline, teamwork, and physical well-being through baseball and softball.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :