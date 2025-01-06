East Bay Meditation Center
Faire un don
East Bay Meditation Center
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
East Bay Meditation Center
Acheter pour soutenir
East Bay Meditation Center
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
East Bay Meditation Center
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Classes
Various classes on meditation and mindfulness are offered.
Practice Groups
Opportunities to meditate and practice with others.
Long Term Programs
In-depth programs for dedicated practitioners.
Programmes d'études
Structured learning paths for studying Buddhist teachings.
À propos
East Bay Meditation Center
Fondée en
2001
EIN
943376180
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
285 17TH ST OAKLAND, California 94612-4123 United States
Site web
eastbaymeditation.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
East Bay Meditation Center, founded in 2001 in Oakland, CA, fosters liberation, healing, social action, and inclusive community. It offers mindfulness practices and teachings rooted in Buddhist and other wisdom traditions. EBMC focuses on creating a welcoming space for diverse communities, including people of color and the LGBTQI community, through classes, practice groups, and long-term programs.
La mission
East Bay Meditation Center offers a welcoming space in Oakland for meditation and mindfulness practice, supporting personal and community well-being. Learn more at eastbaymeditation.org.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :