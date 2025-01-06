East Bay Korean-American Senior Services Center
East Bay Korean-American Senior Services Center
East Bay Korean-American Senior Services Center
East Bay Korean-American Senior Services Center
East Bay Korean-American Senior Services Center
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme de repas
Provides nutritionally balanced meals to Korean-American seniors.
Programmes sociaux
Offers social activities such as music, aerobics, social dance, and yoga.
Programmes éducatifs
Provides citizenship and English language lessons to seniors.
À propos
East Bay Korean-American Senior Services Center
Fondée en
1982
EIN
942813695
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Aide à la vie autonome pour les personnes âgées
Adresse
1723 TELEGRAPH AVE OAKLAND, California 94612-0000 United States
Site web
eastbaykoreanamericanseniorcenter.org
Téléphone
(510)-235-6179
Adresse électronique
À propos
East Bay Korean-American Senior Services Center, est. 1982, offers social services and meals to Korean-American seniors in Alameda County. Programs include health screenings, ESL classes, nutritionally balanced meals, and activities promoting well-being.
La mission
EAST BAY KOREAN-AMERICAN SENIOR SERVICES CENTER offers care and services for Korean-American seniors in Oakland, fostering community and well-being at their Telegraph Avenue location.
