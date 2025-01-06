East Bay Faith Center
Faire un don
East Bay Faith Center
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
East Bay Faith Center
Acheter pour soutenir
East Bay Faith Center
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
East Bay Faith Center
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Spirit-Filled Life
Brenda Thomas Ministries focuses on helping believers experience an abundant, spirit-filled life through teachings on joy and faith.
À propos
East Bay Faith Center
Fondée en
1984
EIN
942848528
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
24800 HESPERIAN BLVD HAYWARD, California 94545-2438 United States
Site web
www.heartofthebay.org
Téléphone
(510)-786-3232
Adresse électronique
À propos
Heart of the Bay Christian Center, founded in 1984 in Hayward, CA, is a vibrant church community focused on worship and spiritual growth. They offer Sunday services, children's ministry, youth programs, and community outreach.
La mission
East Bay Faith Center Incorporated fosters spiritual growth and community connection in Hayward, California, welcoming individuals seeking hope and support.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :