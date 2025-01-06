À propos

Earthjustice, founded in 1971, is the premier nonprofit environmental law firm. They use the power of law and partnership to protect health, preserve places/wildlife, advance clean energy, and combat climate change. Representing 1,000+ public-interest clients without charge, they fight for healthy communities, preserve the wild, and advance clean energy for a healthy climate.

