Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Biodiversity Defense
Confronts habitat destruction and over-exploitation of wildlife to reshape our relationship with lands, water, and wildlife.
Clean Energy
Accelerates the transition to 100% clean, pollution-free energy to stop the climate crisis through legal action and policy advocacy.
Partenariats communautaires
Provides legal and advocacy resources to community-led movements fighting for a safe, just, and healthy environment.
Fossil Fuels
Works alongside communities impacted by coal, oil, and gas to loosen the fossil fuel industry's destructive grip.
Fondée en
1971
EIN
941730465
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Protection de l'environnement
Adresse
50 CALIFORNIA ST STE 500 SAN FRANCISCO, California 94111-4608 United States
Site web
earthjustice.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Earthjustice, founded in 1971, is the premier nonprofit environmental law firm. They use the power of law and partnership to protect health, preserve places/wildlife, advance clean energy, and combat climate change. Representing 1,000+ public-interest clients without charge, they fight for healthy communities, preserve the wild, and advance clean energy for a healthy climate.
La mission
Earthjustice uses the power of law and partnership to protect people's health, preserve magnificent places and wildlife, advance clean energy, and combat climate change.
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.
