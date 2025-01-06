Eagle Community Credit Union
Faire un don
Eagle Community Credit Union
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Eagle Community Credit Union
Acheter pour soutenir
Eagle Community Credit Union
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Eagle Community Credit Union
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Bourse d'études
Provides scholarships to members pursuing higher education, awarding four deserving students $4,000 each year.
FunEx Discounts
Offers exclusive discounts to hundreds of attractions, car rentals, hotels, and movie tickets for Eagle Credit Union members.
Costco Auto Program
Partners with Costco Auto Program to offer members discounts on new and certified pre-owned vehicles. Plus, finance with Eagle and get a Costco Shop Card.
Enterprise Car Sales Discounts
Offers members discounts on Enterprise Certified® pre-owned vehicles with special benefits.
À propos
Eagle Community Credit Union
Fondée en
1961
EIN
951068549
Type IRS 501(C)
501(c)(14)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
27042 TOWNE CENTER DR FOOTHILL RANCH, California 92610-2810 United States
Site web
www.eaglecu.org
Téléphone
(800)-324-53289495889400
Adresse électronique
Cliquez ici
À propos
La mission
EAGLE COMMUNITY CREDIT UNION supports the financial well-being of Foothill Ranch residents, offering accessible services that help the local community thrive.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :