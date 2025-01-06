E Fondation Nakamichi
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Subventions pour la musique classique
Soutient les représentations publiques en direct de musique classique et romantique bien connue. Ils prennent également en considération les concerts diffusés en direct qui font partie d'un programme en direct.
Fondée en
0
EIN
953870341
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts du spectacle et arts visuels
Adresse
10736 JEFFERSON BLVD PMB 523 CULVER CITY, California 90230-4933 United States
Site web
enakamichi.foundation
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
La Fondation E. Nakamichi soutient la musique classique en direct, encourageant l'appréciation des formes de musique classique les plus raffinées en finançant des représentations. La fondation se concentre sur la promotion de la musique classique qui n'est généralement pas disponible au public dans le commerce.
La mission
La Fondation E. Nakamichi se consacre à la promotion de la musique classique qui n'est généralement pas accessible au public et encourage son appréciation en finançant des représentations publiques.
