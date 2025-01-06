E Fondation Nakamichi

À propos

La Fondation E. Nakamichi soutient la musique classique en direct, encourageant l'appréciation des formes de musique classique les plus raffinées en finançant des représentations. La fondation se concentre sur la promotion de la musique classique qui n'est généralement pas disponible au public dans le commerce.

La mission

