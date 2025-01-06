E Ducere
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
K-12 Virtual Education
Provides virtual education programs for K-12 students, including core subjects, electives, AP courses, and world languages.
À propos
E Ducere
Fondée en
1986
EIN
990241020
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Écoles et institutions académiques
Adresse
1067 CALIFORNIA AVE WAHIAWA, Hawaii 96786-2341 United States
Site web
hoalaschool.org
Téléphone
(808)-621-1898
Adresse électronique
À propos
Ho`ala School, founded in 1986 in Wahiawa, Hawaii, fosters independence, confidence, critical thinking, and creativity in a welcoming environment. With a hands-on, ‘whole child’ approach, they support each student’s unique qualities from Kindergarten through 8th grade.
La mission
Ho`ala School encourages mutual respect, a sense of belonging, and a passion for learning in Wahiawa, Hawaii.
