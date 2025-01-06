E-Central Credit Union
E-Central Credit Union
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Prêts CU Save
Refinancez une dette existante avec un prêt personnel CU Save, en réduisant potentiellement les taux d'intérêt et les paiements mensuels.
Ateliers d'éducation financière
Ateliers gratuits sur le crédit, l'immobilier, la protection des données en ligne et l'achat d'une voiture afin d'améliorer le bien-être financier.
Services d'achat de logement
Entrez en contact avec des professionnels de l'immobilier qualifiés et bénéficiez d'une remise sur les commissions immobilières.
À propos
E-Central Credit Union
Fondée en
1961
EIN
951442156
Type IRS 501(C)
501(c)(14)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
990 S FAIR OAKS AVE PASADENA, California 91105-2626 États-Unis
Site web
www.ecentralcu.org
Téléphone
(626)-799-6000
Adresse électronique
-
À propos
E-Central Credit Union, fondée en 1943 et située à Pasadena, CA, sert les membres de la Californie du Sud dans tout le comté de Los Angeles. Elle s'efforce d'offrir une expérience exceptionnelle à ses membres. E-Central a environ 161 millions de dollars d'actifs et 17 000 membres.
La mission
E-Central Credit Union propose des solutions financières accessibles à la communauté de Pasadena, en aidant les particuliers et les familles de la région à répondre à leurs besoins bancaires.
