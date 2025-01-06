Dublin Senior Center Foundation
Dublin Senior Center Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Fitness and Dance Classes
Exercise and dance classes to promote a healthy lifestyle for all fitness levels.
Table Games
A variety of table games to keep the mind alert and engaged.
Book and Writing Groups
Opportunities to participate in book clubs and creative writing groups.
Computer and Educational Classes
Classes and seminars to enhance computer skills and provide educational enrichment.
À propos
Dublin Senior Center Foundation
Fondée en
1997
EIN
943275167
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services à la personne
Adresse
7600 AMADOR VALLEY BLVD DUBLIN, California 94568-2339 United States
Site web
dublin.ca.gov
Téléphone
(925)-833-6650
Adresse électronique
-
À propos
The Dublin Senior Center Foundation, est. 1997, supports the Dublin Senior Center. The Foundation aims to enhance the lives of seniors by providing rewarding friendships, activities, and a welcoming environment. They offer diverse programs, services and events.
La mission
The foundation supports programs to promote the growth and development of the Dublin Senior Center, and to support seniors with opportunities to participate in community services and programs.
