Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Empowerment Camp
Provides children and youths in Jamaica with skills and resources to improve their well-being and opportunities for success.
Student Engagement
Engages students to help them visualize their potential and worth, and to model examples of essential life skills.
À propos
Dsa Footprint Foundation
Fondée en
2023
EIN
922692927
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Développement de la jeunesse - Programmes pour la jeunesse
Adresse
16824 44TH AVE W STE 130 LYNNWOOD, Washington 98037-3111 United States
Site web
dsafootprintfoundation.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
DSA Footprint Foundation, founded in 2023, aims to increase a sense of efficacy in children and youths in Jamaica by providing access to resources to improve their wellbeing and bolster opportunities for success. They focus on empowering youth through access to resources.
La mission
DSA Footprint Foundation will inspire children and youths to visualize their potential and worth, and what they can accomplish.
{Similaire 1}
