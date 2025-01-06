Drew School
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Leadership Lab
A real-world learning program transforming academic knowledge into leadership and innovation through hands-on experiences.
Programme artistique
A program where students take arts courses for at least two years, integrating art as a core part of the curriculum.
Clubs and Affinity Groups
A variety of clubs such as Poetry Club, Esports Club, and more, providing opportunities for students to explore diverse interests and build community.
Fondée en
1973
EIN
942219550
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Écoles et institutions académiques
Adresse
2901 CALIFORNIA ST SAN FRANCISCO, California 94115-2432 United States
Site web
www.drewschool.org
Téléphone
(415)-409-3739
Adresse électronique
À propos
Drew School, founded in 1973 in San Francisco, is an independent college preparatory school for grades 9-12. Drew knows and believes in teenagers, engaging each student in intellectual discovery to develop their voice, confidence, and empathy. They offer 90+ courses and electives, with a 9:1 student-teacher ratio and a diverse student body.
La mission
Drew School offers educational opportunities to students in San Francisco, fostering growth and learning in a supportive, community-centered environment.
