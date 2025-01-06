Dream Catcher Therapeutics
Dream Catcher Therapeutics
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Équitation thérapeutique
Using horses to improve socialization, posture, mobility and overall life quality.
Equine Assisted Learning (EAL)
Promoting life skills, personal growth, and development through interaction with horses.
Psychotherapy Incorporating Interactions with Horses
Mental health sessions utilizing interactions with horses.
Adult/Youth Horsemanship Classes
Classes teaching horsemanship skills to both adults and youth.
À propos
Dream Catcher Therapeutics
Fondée en
2004
EIN
931311929
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
PO BOX 34 PENDLETON, Oregon 97801-0034 United States
Site web
stirrup-hope.org
Téléphone
(541)-377-1479
Adresse électronique
-
À propos
La mission
Dream Catcher Therapeutics offers therapeutic services in Pendleton, Oregon, dedicated to promoting well-being and hope in the community.
