Dove Lewis Emergency Animal Hospital

Programmes et services
Wildlife Program
Care for injured or orphaned wildlife.
Aid Programs
Financial assistance for pet owners facing emergency veterinary costs.
Canine Assisted Therapy
Bringing comfort to people in hospitals and care facilities through visits with trained therapy dogs.
Pet Loss Support
Providing resources and support for individuals grieving the loss of a pet.
Fondée en
1975
EIN
930621534
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Refuges pour animaux
Adresse
1945 NW PETTYGROVE ST PORTLAND, Oregon 97209-1688 United States
Site web
www.dovelewis.org
Téléphone
(503)-228-7281
Adresse électronique
https://www.dovelewis.org/contact
DoveLewis, established in 1973 in Portland, OR, is a nonprofit, 24-hour emergency and specialty veterinary hospital. Caring for every animal and person who cares for them, they've treated over 750,000 animals. They offer donor-supported community programs serving animals in need and the animal-loving community.
DoveLewis is dedicated to providing compassionate emergency and specialty veterinary care to animals in Portland, while also supporting the people who care for them.
