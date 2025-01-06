Centre de Dougy
Centre de Dougy
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Fondée en
1983
EIN
930833241
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services humains > Services de soins > Services sociaux
Adresse
PO BOX 86852 PORTLAND, Oregon 97286-0852 États-Unis
Site web
www.dougy.org
Téléphone
(503)-775-5683
Adresse électronique
À propos
Fondé en 1982 à Portland, dans l'Oregon, le Dougy Center offre un soutien aux personnes en deuil dans un lieu sûr où les enfants, les adolescents, les jeunes adultes et leurs familles peuvent partager leurs expériences avant et après un décès. Il a créé les premiers groupes de soutien par les pairs pour les enfants et est devenu un modèle de renommée mondiale en matière de soutien au deuil.
La mission
Le Dougy Center offre un soutien aux personnes en deuil dans un lieu sûr où les enfants, les adolescents, les jeunes adultes et leurs familles peuvent partager leurs expériences avant et après un décès.
