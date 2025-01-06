Centre de Dougy

À propos

Fondé en 1982 à Portland, dans l'Oregon, le Dougy Center offre un soutien aux personnes en deuil dans un lieu sûr où les enfants, les adolescents, les jeunes adultes et leurs familles peuvent partager leurs expériences avant et après un décès. Il a créé les premiers groupes de soutien par les pairs pour les enfants et est devenu un modèle de renommée mondiale en matière de soutien au deuil.

La mission

