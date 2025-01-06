Doris Todd Christian Academy
Doris Todd Christian Academy
Doris Todd Christian Academy
Doris Todd Christian Academy
Doris Todd Christian Academy
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme préscolaire
Offers activities designed to help children grow spiritually, emotionally, physically, and cognitively.
Christian Leadership, Discipleship, and Missions Programs
Developing Christian leaders through key components designed to instill faith and service.
Programme d'athlétisme
Provides athletic opportunities for students.
Programme d'art
Offers art-related activities and education.
À propos
Doris Todd Christian Academy
Fondée en
1996
EIN
990241019
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Établissements d'enseignement religieux
Adresse
519 BALDWIN AVE PAIA, Hawaii 96779-9604 United States
Site web
doristoddchristian.org
Téléphone
(808)-579-9237
Adresse électronique
À propos
Doris Todd Christian Academy, founded in 1956, provides a Christ-centered education on Maui. Committed to academic excellence and biblical morality, the academy serves students from preschool through high school. Its mission is to equip students with a biblically-based worldview, preparing them for lives of integrity and service.
La mission
Committed to academic excellence, biblical morality, and integrity, Doris Todd Christian Academy offers a Biblically-directed education that instills the desire and prepares students to love God and others.
