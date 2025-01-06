Dora Cemetery Association
Dora Cemetery Association
Programmes et services
Programme de mentorat
Grave Site Services
Assisting people with the loss of loved ones and providing a quiet setting for remembrance.
Préservation des cimetières
Maintaining and sustaining the historical cemetery for future generations through funding and expansion.
Formation des bénévoles
Training volunteers in proper techniques for cleaning, leveling, and resetting grave markers.
À propos
Dora Cemetery Association
Fondée en
1979
EIN
936025722
Type IRS 501(C)
501(c)(13)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
1811 STONE HEDGE DR NE KEIZER, Oregon 97303-1845 United States
Site web
doracemeteryassociation.wordpress.com
Téléphone
(503)-931-6266
Adresse électronique
À propos
Dora Cemetery Association, founded in 1979, is a non-profit pioneer cemetery in Myrtle Point, Oregon, managed by volunteers. It provides grave sites and preserves local history. Donations can be sent to 1811 Stone Hedge Drive NE, Keizer, Oregon 97303.
La mission
DORA CEMETERY ASSOCIATION cares for and maintains cemetery grounds in Keizer, Oregon, providing a respectful and peaceful setting for remembrance and reflection.
