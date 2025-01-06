Door County Therapy Dog Teams
Door County Therapy Dog Teams
Programmes et services
AKC S.T.A.R. Puppy Class
Focuses on socialization, training, and responsible dog ownership. Covers basic commands, potty training, and puppy games.
Therapy Dog Certification
Trains dogs and handlers to become certified therapy dog teams. Covers necessary skills and preparation for evaluation by Door County Therapy Dog Teams, Inc.
À propos
Door County Therapy Dog Teams
Fondée en
2023
EIN
932834644
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services à la personne
Adresse
2292 HILLY RIDGE RD BRUSSELS, Wisconsin 54204-9756 United States
Site web
doorcountytherapydogteams.com
Téléphone
(920)-495-2434
Adresse électronique
À propos
Door County Therapy Dog Teams Inc., founded in 2023, brings comfort and happiness through certified therapy dog and handler teams. They visit local schools and organizations, offering AKC STAR Puppy and Therapy Dog Certification classes. Their mission is to provide healing and increase awareness of pet therapy.
La mission
Door County Therapy Dog Teams, Inc. is a volunteer-run nonprofit bringing comfort, happiness, and healing to people of all ages while increasing public awareness and education regarding pet-provided therapy opportunities.
