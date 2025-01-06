Donate Life Northwest
Faire un don
Donate Life Northwest
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Donate Life Northwest
Acheter pour soutenir
Donate Life Northwest
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Donate Life Northwest
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Sensibilisation de la communauté
Reaching the community to educate and register individuals as organ, eye, and tissue donors.
DMV Partnership
Collaborating with the Department of Motor Vehicles to facilitate donor registration.
Done Vida
Focusing on Hispanic outreach to increase organ, eye, and tissue donation within the community.
Erase The Wait/Living Kidney Donation
Raising awareness about living kidney donation to reduce the transplant waiting list.
À propos
Donate Life Northwest
Fondée en
1984
EIN
930867552
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
PO BOX 532 PORTLAND, Oregon 97207-0532 United States
Site web
www.donatelifenw.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Donate Life Northwest saves lives and improves health by promoting organ, eye, and tissue donation in Oregon and SW Washington. They register donors and educate the community.
La mission
Donate Life Northwest promotes organ, eye, and tissue donation. Through outreach programs, they reach thousands of people to encourage registration and save lives.
Recherche d'autres organisations en
Oregon, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :