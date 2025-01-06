Don Bosco Technical Institute
Faire un don
Don Bosco Technical Institute
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Don Bosco Technical Institute
Acheter pour soutenir
Don Bosco Technical Institute
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Don Bosco Technical Institute
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Architecture & Construction Engineering (ACE)
A technology major focusing on architecture and construction engineering.
Biological, Medical, and Environmental Technology (BMET)
A technology major focusing on biological, medical, and environmental fields.
Computer Science & Electrical Engineering (CSEE)
A technology major focusing on computer science and electrical engineering.
Integrated Design, Engineering & Art (IDEA)
A technology major focusing on integrated design, engineering, and art.
À propos
Don Bosco Technical Institute
Fondée en
1946
EIN
951860996
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
1151 SAN GABRIEL BLVD ROSEMEAD, California 91770-4251 United States
Site web
www.boscotech.edu
Téléphone
(626)-940-2000
Adresse électronique
-
À propos
Don Bosco Technical Institute, founded in 1954, is an all-boys Catholic high school in Rosemead, CA, preparing students for university degrees and tech careers. It combines college-prep academics with engineering, science, and tech-focused coursework. Starting Fall 2026, Bosco Tech will transition to coeducation. Programs include Architecture & Construction Engineering, Computer Science, and Media Arts.
La mission
Don Bosco Technical Institute offers real-world experiences, giving graduates an edge in university studies and career development.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :