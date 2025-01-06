Dominican University Of California
Faire un don
Dominican University Of California
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Dominican University Of California
Acheter pour soutenir
Dominican University Of California
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Dominican University Of California
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Nursing (BSN)
Prepares students for compassionate patient care, aligning with Dominican's mission of service.
Business Administration (BA)
An integrated program emphasizing ethical leadership, sustainability, and global responsibility.
Education Studies (BA)
An interdisciplinary major preparing students to teach in elementary schools through theory and practice.
À propos
Dominican University Of California
Fondée en
2000
EIN
941156525
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Éducation > Écoles et institutions académiques > Universités et collèges
Adresse
50 ACACIA AVE BERTRAND HALL103 SAN RAFAEL, California 94901-2230 United States
Site web
www.dominican.edu
Téléphone
(415)-457-4440
Adresse électronique
-
À propos
Dominican University of California, founded in 2000, educates and prepares students to be ethical leaders and socially responsible global citizens. The university incorporates Dominican values into its curriculum, fostering a commitment to community engagement and academic excellence.
La mission
Dominican University of California educates and prepares students to be ethical leaders and socially responsible global citizens.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :