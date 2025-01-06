Divine Harvest Ministries Usa International
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Collectes de denrées alimentaires
Providing essential groceries to families in need, ensuring no one goes hungry.
Programmes pour la jeunesse
Empowering the next generation through mentorship and educational support.
Initiatives de service communautaire
Focusing on environmental stewardship and social responsibility through projects that benefit the local community.
Fellowship and Bible Study
Engaging in Bible study sessions that foster spiritual growth and community bonding.
Fondée en
2023
EIN
933827780
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
820 E PALMER ST COMPTON, California 90221-2743 United States
Site web
divineharvestint.org
Téléphone
Adresse électronique
La mission
Divine Harvest Ministries USA International Inc serves the Compton community from 820 E Palmer St, offering support and care to those in need through their local outreach.
