Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Widows Small Business Support
Provides resources to help widows start and grow small businesses, fostering financial independence.
Parrainer un enfant
Connects sponsors with children in need to provide educational and other essential support.
Girl Child Education Support
Offers educational assistance to girls, promoting gender equality and access to schooling.
Rent Assistant Support
Provides financial aid to help widows and vulnerable families with rent payments.
À propos
Fondée en
2023
EIN
922620941
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
14818 DARBYDALE DR BOWIE, Maryland 20721-3271 United States
Site web
divinealms.com
Téléphone
(301)-538-2474
Adresse électronique
À propos
DIVINE ALMS INC, founded in 2023 in Bowie, MD, advocates for adolescent girls and widows. They offer educational support and programs, including Widow's Small Business Support, Girl Child Education Support, and School Food Initiatives, aiming to empower vulnerable populations.
La mission
Divine Alms' mission centers on advocating for the rights of adolescent girls and widows, and providing educational support for girls.
