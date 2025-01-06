Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

DIVINE ALMS INC, founded in 2023 in Bowie, MD, advocates for adolescent girls and widows. They offer educational support and programs, including Widow's Small Business Support, Girl Child Education Support, and School Food Initiatives, aiming to empower vulnerable populations.

La mission

Divine Alms' mission centers on advocating for the rights of adolescent girls and widows, and providing educational support for girls.