À propos

The Discovery Eye Foundation, founded in 1988, supports research, education, and advocacy related to sight-threatening eye diseases. They aim to improve the quality of life for patients and their families by funding innovative treatments and cures for conditions like macular degeneration and keratoconus.

La mission

