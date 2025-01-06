Discovery Eye Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Financement de la recherche
Provides bridge funding for research projects on eye diseases like AMD, Keratoconus, and Diabetic Retinopathy, seeking early diagnoses and treatments.
Ocular Herpes Research
Dedicated to learning how to prevent ocular herpes and infectious blindness through vaccine development and corneal scarring prevention.
Fondée en
1988
EIN
954228653
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être > Services médicaux > Institutions de recherche sur les maladies
Adresse
8635 W 3RD ST STE 390W LOS ANGELES, California 90048-6150 United States
Site web
discoveryeye.org
Téléphone
Adresse électronique
À propos
The Discovery Eye Foundation, founded in 1988, supports research, education, and advocacy related to sight-threatening eye diseases. They aim to improve the quality of life for patients and their families by funding innovative treatments and cures for conditions like macular degeneration and keratoconus.
La mission
The Discovery Eye Foundation supports research, education and advocacy related to sight-threatening eye diseases and their treatments, improving the quality of life for patients and their families.
