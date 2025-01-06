Discovery Childrens Museum
Faire un don
Discovery Childrens Museum
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Discovery Childrens Museum
Acheter pour soutenir
Discovery Childrens Museum
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Discovery Childrens Museum
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Camps de jour
Themed camps with hands-on activities and museum exploration for different age groups.
Programmes pour la petite enfance
Learn through play! Programs designed for parents/caregivers and children.
Family Paint Time
Guided painting sessions for families to enjoy together.
Home School Programs
STEAM-based activities and experiments designed for homeschoolers.
À propos
Discovery Childrens Museum
Fondée en
1984
EIN
942943891
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts et culture > Arts du spectacle et arts visuels > Musées
Adresse
360 PROMENADE PL LAS VEGAS, Nevada 89106-1470 United States
Site web
www.discoverykidslv.org
Téléphone
(702)-382-3445
Adresse électronique
-
À propos
DISCOVERY Children's Museum, founded in 1984 by Robin Greenspun and Mark Tratos, ignites a lifelong love of learning. Originally the Lied Discovery Children's Museum, it offers interactive exhibits and programs focusing on science, art, and early childhood development. With three floors of hands-on fun, the museum welcomes children and families to explore and discover.
La mission
Fostering a welcoming, vibrant, and inclusive environment where all are invited to engage in playful and educational experiences.
Recherche d'autres organisations en
Nevada, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :