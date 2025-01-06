Dialogue Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
In-person Training
Offers in-person training in areas like mediation and negotiation to improve conflict resolution skills.
Formation en ligne
Provides e-courses on topics like challenging conversations, psychological safety, and cultural diversity to enhance communication skills.
Media Programs
Creates media content like Shadows Unveiled to explore alternative dispute resolution in unique contexts.
The Sleeping Beauty Conference Series
Organizes conferences in various locations to discuss conflict resolution and related topics.
Fondée en
1966
EIN
941630730
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Établissements d'enseignement religieux
Adresse
3067 SOUTH 100 WEST BOUNTIFUL, Utah 84010-0000 United States
Site web
www.dialoguejournal.com
Téléphone
(385)-988-0852
Adresse électronique
À propos
Dialogue Foundation, founded in 1966, supports religious education through the publication of Dialogue: A Journal of Mormon Thought. This independent quarterly journal publishes scholarship, poetry, art, and fiction, exploring the Latter-day Saint experience.
La mission
Dialogue: A Journal of Mormon Thought is an independent quarterly journal that addresses a wide range of issues on Mormonism and the Latter Day Saint Movement.
