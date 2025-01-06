Diabetes Youth Care
Faire un don
Diabetes Youth Care
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Diabetes Youth Care
Acheter pour soutenir
Diabetes Youth Care
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Diabetes Youth Care
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
DYC Monthly Support Group Meetings
Monthly meetings in different regions where young people with diabetes share stories, learn from health professionals, and receive support.
À propos
Diabetes Youth Care
Fondée en
2024
EIN
991814609
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
6344 OCEAN PL ROHNERT PARK, California 94928-2389 United States
Site web
diabetesyouthcare.org
Téléphone
(233)-503-979411
Adresse électronique
À propos
La mission
Diabetes YouthCare provides education and medical support to encourage personal growth, knowledge acquisition and independence.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :