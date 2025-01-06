Detroit Jews For Justice
Detroit Jews For Justice
Detroit Jews For Justice
Detroit Jews For Justice
Detroit Jews For Justice
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Immigration Team
Works with the People's Assembly to build a community defense network for the immigrant community in Southwest Detroit.
Fund MI Future Team
Partners with Fund MI Future to pass progressive ballot initiatives in 2026 and grow the state's progressive base.
À propos
Detroit Jews For Justice
Fondée en
2023
EIN
920752635
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Défense et droits
Adresse
440 BURROUGHS ST STE 625 DETROIT, Michigan 48202-3474 United States
Site web
www.detroitjewsforjustice.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Detroit Jews for Justice advances racial and economic justice by developing Metro Detroit Jews as community organizers. They fight for transformative policy change in partnership with their neighbors, envisioning a just future with equal rights and dignity for all. DJJ focuses on issues like immigration, fair funding for public education, protecting Black homeownership, and advocating for water affordability.
La mission
Detroit Jews for Justice brings together Jews in Detroit to promote justice and positive change, strengthening community bonds and advocating for a more equitable city.
