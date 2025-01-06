Department Of Sociology And Anthropology And Criminology Stude
Faire un don
Department Of Sociology And Anthropology And Criminology Stude
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Department Of Sociology And Anthropology And Criminology Stude
Acheter pour soutenir
Department Of Sociology And Anthropology And Criminology Stude
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Department Of Sociology And Anthropology And Criminology Stude
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Sociology Bachelor's Degree
Provides students with a comprehensive understanding of society and social issues.
Criminal Justice Bachelor's Degree
Focuses on the study of crime, law enforcement, and the justice system.
Anthropology Minor
Offers insights into human cultures, past and present.
Criminal Justice Minor
Provides a foundational understanding of the criminal justice system.
À propos
Department Of Sociology And Anthropology And Criminology Stude
Fondée en
2024
EIN
921974455
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
4210 TALLEY STUDENT UNION BOX 7295 RALEIGH, North Carolina 27695-0001 United States
Site web
socant.chass.ncsu.edu
Téléphone
(919)-515-3180
Adresse électronique
-
À propos
La mission
We study what it means to be human, to live in society, to create and recreate ourselves and our cultures, to better inform the future.
Recherche d'autres organisations en
Caroline du Nord, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :