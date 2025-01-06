Department Of Michigan American Legion Auxiliary
Faire un don
Department Of Michigan American Legion Auxiliary
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Department Of Michigan American Legion Auxiliary
Acheter pour soutenir
Department Of Michigan American Legion Auxiliary
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Department Of Michigan American Legion Auxiliary
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Développement de la jeunesse
Programs focused on mentoring, education, and leadership skills for young people.
Veterans/Military Support & Advocacy
Providing support and advocating for the needs of veterans and military personnel.
Soutien aux familles
Offering resources and assistance to military families.
Administrative Information
Providing administrative support to auxiliary units.
À propos
Department Of Michigan American Legion Auxiliary
Fondée en
1946
EIN
943490400
Type IRS 501(C)
501(c)(19)
Catégorie/Type
Services à la personne
Adresse
9318 NEWBURGH RD LIVONIA, Michigan 48150-3429 United States
Site web
michalaux.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
The American Legion Auxiliary Department of Michigan, founded in 1919, supports veterans, active military, and their families. They advocate for veterans, foster patriotism, support American Legion initiatives, award scholarships, and promote education.
La mission
The Department of Michigan American Legion Auxiliary uplifts veterans and their families across Michigan, offering steadfast support and fostering community at their Livonia location.
Recherche d'autres organisations en
Michigan, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :