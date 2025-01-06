Ce profil n'a pas été revendiqué.

The American Legion Auxiliary Department of Michigan, founded in 1919, supports veterans, active military, and their families. They advocate for veterans, foster patriotism, support American Legion initiatives, award scholarships, and promote education.

The Department of Michigan American Legion Auxiliary uplifts veterans and their families across Michigan, offering steadfast support and fostering community at their Livonia location.