Département de l'Alabama Auxiliaire du Vfw des États-Unis

À propos

The DEPARTMENT OF ALABAMA AUXILIARY TO THE VFW OF THE U S, founded in 2010, is fraternal, patriotic, historical, charitable, and educational. It assists VFW posts and members, maintains allegiance to the U.S. government, and promotes fidelity to the Constitution. They support veterans and their families through various programs.

La mission

DEPARTMENT OF ALABAMA AUXILIARY TO THE VFW OF THE U S is dedicated to serving veterans and their loved ones in Pittsview and across Alabama, fostering care and community.