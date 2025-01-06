Département de l'Alabama Auxiliaire du Vfw des États-Unis
Faire un don
Département de l'Alabama Auxiliaire du Vfw des États-Unis
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Département de l'Alabama Auxiliaire du Vfw des États-Unis
Acheter pour soutenir
Département de l'Alabama Auxiliaire du Vfw des États-Unis
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Département de l'Alabama Auxiliaire du Vfw des États-Unis
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
L'américanisme
Teaches respect and proper care for the US Flag. Brings attention to Prisoners of War and those Missing in Action.
Auxiliaires communautaires
Members work alongside other organizations to do more within local communities.
Buddy Poppy & VFW National Home
Supports the VFW "Buddy" Poppy program and the VFW National Home for Children.
Soutien aux anciens combattants et à leur famille
Provides assistance to veterans and their families.
À propos
Département de l'Alabama Auxiliaire du Vfw des États-Unis
Fondée en
2010
EIN
943441965
Type IRS 501(C)
501(c)(19)
Catégorie/Type
Services aux anciens combattants
Adresse
6009 GLENVILLE HWY PITTSVIEW, Alabama 36871-2736 United States
Site web
vfwauxal.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
The DEPARTMENT OF ALABAMA AUXILIARY TO THE VFW OF THE U S, founded in 2010, is fraternal, patriotic, historical, charitable, and educational. It assists VFW posts and members, maintains allegiance to the U.S. government, and promotes fidelity to the Constitution. They support veterans and their families through various programs.
La mission
DEPARTMENT OF ALABAMA AUXILIARY TO THE VFW OF THE U S is dedicated to serving veterans and their loved ones in Pittsview and across Alabama, fostering care and community.
Recherche d'autres organisations en
Alabama, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :