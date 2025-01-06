Denali Community School
Denali Community School
Denali Community School
Denali Community School
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Before and After School Classes
Provides engaging before and after school classes for students during the school year at Denali Montessori Elementary.
À propos
Denali Community School
Fondée en
2024
EIN
933731945
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
952 CORDOVA ST ANCHORAGE, Alaska 99501-3785 United States
Site web
www.asdk12.org
Téléphone
(907)-742-4000
Adresse électronique
-
À propos
Denali Community School, located in Anchorage, Alaska, offers a Montessori and standard curriculum for grades K-6. It is a public optional school within the Anchorage School District. The school also has a Parent Teacher Student Association (PTSA).
La mission
Denali Community School offers a welcoming place for learning and growth in Anchorage, Alaska, helping students develop their potential every day.
