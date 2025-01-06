Delaware Lackawanna And Western Railroad Historical Society
Delaware Lackawanna And Western Railroad Historical Society
Delaware Lackawanna And Western Railroad Historical Society
Delaware Lackawanna And Western Railroad Historical Society
Delaware Lackawanna And Western Railroad Historical Society
Annual Information Symposium
Conducting a yearly symposium on the history of the Delaware Lackawanna & Western Railroad, featuring presentations from speakers.
Quarterly Newsletter (Roustabout)
Publishing a newsletter four times a year with stories and news related to the railroad's history.
Website and Social Media
Maintaining a website and Facebook page to provide information about the Society's events and activities.
Delaware Lackawanna And Western Railroad Historical Society
Fondée en
2015
EIN
943454987
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts et culture
Adresse
219 N MAIN AVE SCRANTON, Pennsylvania 18504-3307 United States
Site web
dlwrrhs.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
Founded in 2009, the Delaware, Lackawanna & Western Railroad Historical Society preserves and shares the history of the DL&W Railroad. They educate through publications and an annual symposium.
La mission
Delaware Lackawanna and Western Railroad Historical Society Inc celebrates and preserves the rich railroad heritage of Scranton, fostering appreciation for local history and connections.
