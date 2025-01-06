Del Dios Mutual Water
Faire un don
Del Dios Mutual Water
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Del Dios Mutual Water
Acheter pour soutenir
Del Dios Mutual Water
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Del Dios Mutual Water
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Water Conservation
Encouraging responsible water use through measures like limiting irrigation, fixing leaks, and using efficient watering methods.
À propos
Del Dios Mutual Water
Fondée en
1944
EIN
950675800
Type IRS 501(C)
501(c)(12)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
19938 2ND PL ESCONDIDO, California 92029-7013 United States
Site web
www.ddmwc.org
Téléphone
(760)-644-199776048474647605805805
Adresse électronique
À propos
Del Dios Mutual Water Company, est. 1944, is a California nonprofit providing water to its member shareholders for domestic, irrigation, and beneficial use. Committed to reliable water services, they emphasize water conservation and quality assurance in Escondido, CA.
La mission
Del Dios Mutual Water Company supplies reliable water service to the Escondido community, ensuring local residents have access to clean and dependable water every day.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :