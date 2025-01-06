Dear Youth
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Dear Readers
Blogs and research articles focused on teen mental health, self-care, and youth unity.
Dear Community
A Chapter Network spanning over 25 countries, supporting rural areas through community service.
Dear Family
A project to support homeless youth by fundraising and donating essential hygiene products.
À propos
Dear Youth
Fondée en
2024
EIN
933250295
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services humains > Services de soins > Accueil familial et protection de l'enfance
Adresse
1912 164TH AVE NE BELLEVUE, Washington 98008-2531 United States
Site web
www.dearyouthglobal.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
Dear Youth Global, founded in 2022, supports foster care systems and provides community for foster youth. They address education, housing, and healthcare needs, with over 1000 members. Their programs include "Dear Readers" blogs, a Chapter Network spanning 25+ countries, and "Dear Family" providing hygiene products to youth in foster care and shelters.
La mission
Dear Youth Global is a registered 501(c)3 nonprofit aimed at supporting foster care systems and providing a community for foster youth to rely on.
