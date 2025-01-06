Deane Homes Swim Club
Deane Homes Swim Club
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Summer Swim Lessons
Provides swim lessons for various skill levels during the summer, taught by certified instructors.
Équipe de natation d'été
Offers a recreational swim team program for intermediate and advanced swimmers to improve skills and endurance.
Summer Fun Swim Camp
A week-long camp for kids aged 6-12 with pool activities, games, and crafts, introducing water safety skills.
Adult Water Aerobics
Provides water aerobics classes for adults during the summer.
À propos
Deane Homes Swim Club
Fondée en
1969
EIN
952567484
Type IRS 501(C)
501(c)(7)
Catégorie/Type
Programmes pour la jeunesse
Adresse
1010 OVERLOOK RIDGE RD DIAMOND BAR, California 91765-1128 United States
Site web
deanehomesswimclub.com
Téléphone
(909)-860-3418
Adresse électronique
À propos
Deane Homes Swim Club in Diamond Bar, CA, enriches the community through swimming lessons, a competitive swim team, and recreational facilities promoting fun and fitness.
La mission
Deane Homes Swim Club enriches the community with swimming lessons, a competitive swim team, and facilities for fun and fitness in Diamond Bar.
