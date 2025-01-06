Day School Foundation
Day School Foundation
Day School Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Chicago Connected
Providing no-cost internet access to students in Chicago Public Schools.
SocialWorks
Supporting Arts, Computer Science, and Advanced Literacy programs in schools.
New Chance Fund for Arts and Literature
Helps schools build innovative performing and visual arts programming.
Early College STEM Schools
STEM program at Solorio High School.
À propos
Day School Foundation
Fondée en
1996
EIN
943240988
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Écoles et institutions académiques
Adresse
204 EAST 2ND AVE 732 SAN MATEO, California 94401-3904 United States
Site web
www.episcopaldaysanmateo.org
Téléphone
(650)-274-0700
Adresse électronique
-
À propos
La mission
DAY SCHOOL FOUNDATION fosters educational opportunities for the San Mateo community, helping children grow and thrive in a supportive learning environment.
