Guilde des enfants de Danville
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Collecte de fonds pour les associations caritatives en faveur des enfants
Collecte des fonds pour améliorer la qualité de vie des enfants du comté de Contra Costa en soutenant diverses organisations caritatives et de jeunesse locales.
À propos
Guilde des enfants de Danville
Fondée en
1980
EIN
942618636
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Programmes pour la jeunesse
Adresse
PO BOX 955 DANVILLE, California 94526-0955 États-Unis
Site web
danvillechildrensguild.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
La Danville Children's Guild, fondée en 1977, est une organisation de femmes à but non lucratif qui se consacre à l'amélioration de la vie des enfants dans le comté de Contra Costa. Elle collecte des fonds pour diverses organisations caritatives pour les enfants et les jeunes, en fournissant des services et des ressources qui enrichissent la vie et permettent de construire un avenir meilleur.
La mission
La Danville Children's Guild est une organisation à but non lucratif qui s'engage à améliorer la qualité de vie des enfants du comté de Contra Costa en collectant des fonds pour diverses organisations caritatives pour les enfants et les jeunes.
