Guilde des enfants de Danville

À propos

La Danville Children's Guild, fondée en 1977, est une organisation de femmes à but non lucratif qui se consacre à l'amélioration de la vie des enfants dans le comté de Contra Costa. Elle collecte des fonds pour diverses organisations caritatives pour les enfants et les jeunes, en fournissant des services et des ressources qui enrichissent la vie et permettent de construire un avenir meilleur.

La mission

La Danville Children's Guild est une organisation à but non lucratif qui s'engage à améliorer la qualité de vie des enfants du comté de Contra Costa en collectant des fonds pour diverses organisations caritatives pour les enfants et les jeunes.