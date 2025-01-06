Dance Heritage Coalition
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Preserving and Processing Archives
Preserves and processes dance archives, including collections held by institutions and choreographers, and makes finding aids available online.
Fellowships in Dance Archiving and Preservation
Pairs students pursuing Library Science studies with professional mentors in dance.
À propos
Dance Heritage Coalition
Fondée en
1998
EIN
943285953
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts du spectacle et arts visuels
Adresse
178 E 109TH ST APT 5 NEW YORK, New York 10029-3657 United States
Site web
danceheritage.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Founded in 1992, Dance Heritage Coalition was a national alliance dedicated to preserving and augmenting materials documenting dance history. Its mission was to ensure dance's artistic accomplishments were accessible for future generations. DHC's programs have been integrated into Dance/USA.
La mission
DHC is a national alliance preserving dance history, making accessible materials documenting artistic accomplishments in dance of the past, present, and future.
