Founded in 1992, Dance Heritage Coalition was a national alliance dedicated to preserving and augmenting materials documenting dance history. Its mission was to ensure dance's artistic accomplishments were accessible for future generations. DHC's programs have been integrated into Dance/USA.

