Dalat University Alumni Charitable Tr

À propos

Dalat University Alumni Charitable Trust, founded in 2002, supports education and social welfare in Vietnam. The organization provides scholarships, assists the elderly, and aids low-income families, focusing on education, health, and economic well-being.

La mission

