Dalat University Alumni Charitable Tr
Faire un don
Dalat University Alumni Charitable Tr
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Dalat University Alumni Charitable Tr
Acheter pour soutenir
Dalat University Alumni Charitable Tr
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Dalat University Alumni Charitable Tr
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Scholarships for Disadvantaged Students
Provides scholarships to financially disadvantaged students to cover tuition and school expenses.
Grants to Christian Charities
Provides grants to various Christian charities and other organizations in the US.
Habitats for Humanity
Supports Habitats for Humanity projects in Kontum and Vinh Long.
À propos
Dalat University Alumni Charitable Tr
Fondée en
2002
EIN
946763907
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Fondements de l'éducation
Adresse
1015 NORMANDY DR CAMPBELL, California 95008-0000 United States
Site web
www.duact.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Dalat University Alumni Charitable Trust, founded in 2002, supports education and social welfare in Vietnam. The organization provides scholarships, assists the elderly, and aids low-income families, focusing on education, health, and economic well-being.
La mission
The Dalat University Alumni Charitable Trust provides scholarships, assists the elderly, and aids low-income families in Vietnam.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :