Daily Meals Foundation
Faire un don
Daily Meals Foundation
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Daily Meals Foundation
Acheter pour soutenir
Daily Meals Foundation
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Daily Meals Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme de repas communautaires
Provides free, hot meals 5 days a week at various locations in Santa Clara and San Mateo counties to low-income individuals and families.
A La Carte Food Recovery Program
Recovers and redistributes surplus prepared meals to combat food insecurity in Santa Clara and San Mateo counties.
Repas à domicile
Delivers nutritious meals and provides wellness checks to homebound seniors aged 60+ who are unable to cook or shop for food.
Medically Tailored Meals
Provides medically tailored meals, groceries, and nutrition education to Medi-Cal clients with chronic health conditions.
À propos
Daily Meals Foundation
Fondée en
2023
EIN
922188725
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Environnement et bien-être des animaux
Adresse
701 SOUTH ST MOUNTAIN HOME, Arkansas 72653-4452 United States
Site web
dailymealsfoundation.org
Téléphone
(123)-456-7890
Adresse électronique
À propos
La mission
Daily Meals Foundation sets up aquaponics farms and gardens in rural communities, ensuring access to fresh fruits, veggies, and fish daily.
Recherche d'autres organisations en
Arkansas, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :